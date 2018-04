Kaller inn til høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen

Bakgrunnen er at det er åpnet sak mot en lektor som nylig uttalte seg kritisk om vanskelige arbeidsforhold på skolen sin.



Ifølge Klassekampen risikerer nå læreren å få sparken, noe som har skapt voldsomme reaksjoner på sosiale medier.



Ifølge en undersøkelse fra Norsk Lektorlag svarer fire av ti at de er redde for å kritisere sin egen skole.