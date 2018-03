Kaller utvisning absurd

Til sammen 19 land har i dag bestemt seg for å å utvise over 100 russiske diplomater, som følge av giftangrepet på en russisk eksspion i Storbritannia tidligere i mars.



Ambassaden skriver blant annet at det ikke finnes noen bevis for at Russland står bak, og at utvisningen er uheldig for forholdet mellom Norge og Russland.