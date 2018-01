Det er økonomiske problemer i det italienske entreprenørkonsernet Condotte som gjør at det nå er fare for at prosjektet bremser opp, skriver Dagens Næringsliv.



I går var prosjektdirektøren og anskaffelseslederen i Italia for å få en avklaring på situasjonen i konsernet og utsiktene for anleggsarbeidet.