Kan få historisk god sommer

Årets mai har så langt vært blant de varmeste som noen gang er målt. Værstatistiker Bernt Lie, som kan alt om temperaturstatistikkene i Norge de siste 75 årene, mener det er et godt tegn.

- Vi hadde en kjempefin sommer i 1947 og da var det også fenomenalt i mai, forteller Lie.

Flere er skeptisk

Ikke alle tror det fine været denne måneden vil gi en god sommer. Flere P4 Nyhetene snakker med på gata i Lillehammer frykter nå det verste.

- Vi har vel brukt opp kvoten vår med fint vær, sier en dame som nyter det fine været.

Men det gode været kan ikke bli brukt opp.

- 150 år med klimahistorie viser at det prosentvis er så små muligheter for det at man like godt kan kaste terning, beroliger Lie.

Han får støtte av klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

- Det er ingen sammenheng mellom fint vær i mai og en dårlig sommer, forklarer forskeren.

Mai kan bli historisk

Det fine været vil trolig fortsette ut måneden, og selv om litt under en tredel av måneden gjenstår, tror meteorologene at årets mai-måned vil bli blant tidenes beste.

- Vi ligger veldig godt an, og mange steder kan det settes rekorder, avslutter klimaforsker Jostein Mamen.