Det konkluderer Sivilombudsmannen med, som gir kritikk for nemdas behandling av saker, melder NRK.



Allerede i 2014 kritiserte ombudsmannen klageorganet for å ha anvendt regelverket feil, noe som kan ha ført til at familier urettmessig har fått avslag på søknadene om gjenforening.