Kan ikke forvente bedre lønnsoppgjør i år

Arbeidstakere bør ikke forvente et bedre lønnsoppgjør i år.

Det mener flere næringslivstopper, ifølge Klassekampen.



Selv om arbeidsledigheten går ned og prognosene for norsk økonomi er bedre enn på flere år, så mener flere topper at det er viktig å holde igjen.



Styreleder Leif Höegh i rederiet Höegh Autoliners sier til avisen at det viktigste er å flere i arbeid og ikke øke lønnen til de som allerede har jobb.