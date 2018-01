Kan påvise kreftrisiko hos ufødte

Det skriver VG.



Forskernes funn gjør at man kan påvise risiko for eggstokkreft allerede hos et foster.



Og da det er lite trolig at feilen bare gjelder den krefttypen, vil forskningen kunne forebygge kreftrisiko.



Forskerne ved Haukeland har allerede inngått et samarbeid med en stor amerikansk forskergruppe for å se på om samme genfeil gir økt risiko for brystkreft.