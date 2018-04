Kan unngå storflom på Østlandet

Været den kommende uken kan være med på å sørge for at det ikke blir noen storflom på Østlandet.

Må bli varmt og vått

Men sakte smelting kan sørge for at dette ikke skjer. For dersom bekker og elver skal fylles kraftig opp med vann fremover, må det bli stabilt varmt - og mye nedbør.



Men foreløpig - er det rolig smelting fordi været er bra - og vil være det fremover, ifølge Martin Granerød hos Meteorologisk institutt.



- I neste uke ser det ut til å bli sol på dagtid, og relativt kaldt om natten, og det er gunstig med tanke på flom, sier meteorologen.

Usikkert enda Det ser altså veldig gunstig ut for flomdempende vær. Men noe usikkerhet er det neste uke igjen.

- Prognosene vipper litt frem og tilbake. Den ene viser kaldt og tørt vær, mens en annen viser skyet vær, avslutter han.





I fjellene er det nå store mengder snø - flere steder langt over normalen, noe som ifølge NVE gir en betydelig sannsynlighet for stor vårflom.