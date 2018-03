Kun halvparten leveres inn til apotekenes returordning, melder NRK.



Mange medisiner påvirkes ikke av avløpsrensing, og Helsedirektoratet er bekymret for at medisinene går direkte ut i hav og innsjøer, hvor de kan påvirke organismer i vannet.



De er mest bekymret for hormonpreparater, antibiotika, smertestillende midler og medisiner mot angst.