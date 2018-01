Kim Walls kjæreste bryter tausheten

Peter Madsen (47) er tiltalt for seksuelle overgrep, overlagt drap og likskjending, etter at den svenske journalisten Kim Wall (30) ble funnet drept og partert.







Nå forteller Walls danske kjæreste for første gang om opptakten til den skjebnesvangre ubåtturen torsdag 10. august.

Arrangerte avskjedsfest

Wall og kjæresten hadde invitert en liten gruppe venner til avskjedsfest på Refshalsøen den aktuelle kvelden, slik at de kunne ta farvel før de skulle flytte til Kina sammen få dager senere, skriver dansk TV2

Idet de første gjestene ankom, fikk Wall en melding fra Peter Madsen, som hun hadde korrespondert med tidligere. Madsen foreslo at 30-åringen kunne få bli med på en tur med ubåten, slik at journalisten kunne intervjue ham.

Etter en kort rådslagning med kjæresten, bestemte hun seg for å dra. Planen var at intervjuet skulle publiseres i et amerikansk magasin.

Kim skal også ha spurt kjæresten om han ville være med, men de kom fram til at han burde være igjen hos gjestene.





Ubåten lå bare et par hundre meter unna gressplenen de om lag 10 vennene koste seg på, og Wall regnet med at hun ville være tilbake et par timer senere.





VAKTE OPPSIKT: Det var flere som tok bilder av Kim Wall og Peter Madsen i den hjemmelagde ubåten «Nautlius» om kvelden 10. august. Foto: Reuters

Vinket til Kim

Kjæresten tok et bilde av forsamlingen omtrent da Wall forlot festen, og klokken var da 18.45, skriver TV2



Et drøyt kvarter senere seilte ubåten forbi der avskjedsfesten var, og gjestene vinket til Kim Wall – som vinket tilbake. Dette var siste gang de så henne i live.

Kjæresten utvekslet en rekke meldinger med Wall utover kvelden, og ingenting tydet på at noe grusomt var i ferd med å skje. Det var først noen timer senere hun plutselig sluttet å respondere.

Klokken 01.43 var kjæresten blitt så bekymret at han varslet politiet. Klokken 02.17 varslet han det danske sjøforsvaret.





Kjæresten er fortsatt så preget av saken at han ikke har orket å stille til intervju eller stå fram med navn. Han ønsker imidlertid å være med på å belyse saken fra sitt ståsted.

Paret hadde kjent hverandre i halvannet år og vært kjærester i 11 måneder da det grusomme skjedde. Bare seks dager etter avskjedsfesten skulle de to flytte til Beijing, der han skulle studere og hun skulle jobbe som journalist. Så langt kom de aldri.

Rettssaken mot Peter Madsen starter 8. mars.