Kirken påvirket av #metoo

Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av KA, Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.





63 prosent av de spurte har svart at #metoo-kampanjen har påvirket dagliglivet på én eller flere måter. Det tilsvarer 2 av 3 virksomheter.





– Jeg er nesten overrasket over at andelen som svarer ja på dette ikke er høyere, sier Ingrid B Tenfjord, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA til P4 Nyhetene.





#metoo-kampanjen traff bredt

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid mellom KA og Kirkerådet fast hvert andre ård. Det nye i år, er at det er blitt spurt om #metoo-kampanjen spesielt.





– Med tanke på hvor omfattende og omtalt denne kampanjen har vært, vil jeg tro at det reelle tallet egentlig er høyere, men at noen kan være usikker på om det de har gjort er "godt nok" til å krysse av for, sier Tenfjord.





I undersøkelsen har det blitt svart at #metoo har bidratt til en bevisstgjøring internt om hvor grensene går for hva som er greit og ikke. I tillegg er varslingsrutiner blitt gjennomgått og revidert flere steder.





– Må bli lettere å prate om

Guro Hellgren er seksjonsleder i Kirkerådets avdeling for diakoni og samfunn, og er glad for at #metoo satte trakassering og uønsket adferd på dagsorden.





– Det er så viktig at vi fortsetter å snakke om dette, sier hun til P4 Nyhetene.





Særlig mener Hellgren det er viktig fordi opplevelsene ofte er skambelagt. Hun er også overbevist om det fremdeles er flere saker som ikke er kommet til overflaten.





– Nettopp derfor må vi forsette arbeidet med å gjøre folk klar over hvor grensen går for hva som er greit, og hvis man har opplevd noe må man vite hvor en kan henvende seg for å få hjelp og søtte, sier hun.