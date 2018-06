Kirken tar oppgjør med predikanter

Den norske kirke tar et kraftig oppgjør med telefonpredikanter som påstår at de kan helbrede kreft.

VG skrev i helgen om to telefonpredikanter som har tjent millioner på virksomheten, der en av dem hevder å ha gjort over 1000 kreftsyke personer friske.



Biskop Helga Byfuglien sier de tar kraftig avstand fra virksomhetene, og de bidrar til å latterliggjøre kristendommen.



Predikantene påpeker at tjenesten er frivillig, og at de ikke bryter loven.