Kjente til terrorplaner mot Stockholm

Planene om et terrorangrep mot Stockholm i april i fjor ble fanget opp av etterretningstjenesten i et annet EU-land enn Sverige.

En person ansatt i tjenesten sier til Sveriges Radio at det på et nettforum for IS-tilhengere ble fanget opp at det kunne skje et angrep med en lastebil i den svenske hovedstaden.



Det er uklart om svenske myndigheter fikk denne informasjonen før terrorangrepet der fem personer ble drept.