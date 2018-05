Kjærstad ut mot norsk pengebruk

Kjærstad skriver i en kronikk i Aftenposten at det er stormannsgalskap at Norge bruker 52 millioner som gjesteland på messen.



Messen er verdens største litteraturmesse med over 300.000 besøkende. Hvert år blir ett såkalt gjesteland løftet fram under arrangementet, og i 2019 er det altså Norges tur.



Flere kolleger i Bokbransjen er uenig i kritikken fra Kjærstad.