Kjør sammen til toget

- Togpendlere bør kjøre sammen til togstasjonen.



Det er målet til NSB og Bane Nor som nå tester ut en ny samkjøringsapp for å unngå stappfulle parkeringsplasser.

Reserverte plasser

- Mange er frustrerte over at de ikke får parkeringsplass ved togstasjonene. Så vet vi også at det i gjennomsnitt er 1,1 person i hver bil som parkerer ved stasjonen. Det tar opp areal og hvis vi kan utnytte dette bedre er det en vinn-vinn-situasjon, sier prosjektleder i Bane Nor Eiendom, Eili Vigestad Berge.







Via appen SammeVei kan alle som vanligvis kjører bil til nærmeste togstasjon registrere seg. Ved å registrere seg som bruker i denne appen eller på prosjektets nettside. Etter å ha registrert en samkjøring kan folk benytte reserverte parkeringsplasser.

Prøveprosjektet skal foregå fra 16. april til 22. juni ved togstasjonene Frogner, Lier, Vestby og Sonsveien. Her blir mellom 10 og 15 prosent av parkeringsplassene reservert til de som bruker SammeVei.