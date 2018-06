I går deltok han på luftfartkonferanse i Brüssel hvor han igjen fikk spørsmål om et mulig salg av Norwegian etter at IAG i april sa at de er interessert i å by på selskapet.



Kjos står fortsatt fast på at han ikke er på jakt etter en ny eier av selskapet og at han fokuserer på å utvikle selskapet, skriver Dagens Næringsliv.