Det sier advokaten til kvinnen som hevder hun ble utsatt for et overgrep av Søviknes på FpUs landsmøtefest i 2000.



Saken ble henlagt av politiet for 18 år siden, og i dag ble det kjent at Statsadvokaten henlegger begjæringen om å gjenåpne etterforskningen.



Søviknes har innrømmet å ha hatt sex med den da 16 år gamle jenta. Hun hevdet det var ufrivillig.