Klarer ikke å stanse meglerhus som er ute etter eldre

Årsaken er at de opererer utenfor loven.



To meglerhus har tjent 500 millioner kroner på å ringe eldre for å få dem til å investere i ulike eiendomsprosjekter, skriver Dagens Næringsliv.



Meglerhusene fikk ordre om å stanse virksomheten, men på grunn av manglende lovverk kan de starte opp igjen under nytt navn.