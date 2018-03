11 av 15 fylkeslag i Høyre vil åpne for eggdonasjon i Norge, ifølge Dagbladet.

Avisen har gjennomført en rundspørring om spørsmålet om eggdonasjon blant Høyres fylkeslag.



Dette til tross for at flertallet i programkomiteen har gitt råd om det motsatte. Det trenger likevel ikke å bety at det går gjennom på landsmøtet, fordi delegatene stilles fritt til å stemme som de ønsker.