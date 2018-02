Klæo sikret gull til Norge

GULL!: En fantastisk siste etappe av Johannes Høsflot Klæbo sikret gullet for Norge. Foto: NTB scanpix

Sisteetappen ble en duell mellom Klæbo og russiske Denis Spitsov, som gikk for Olympiske utøvere fra Russland (OUR). Etter en berg- og dalbane av en OL-stafett sikret Klæbo gullet etter en utrolig spurt.

Norge gikk dermed inn til stafettgull i OL for første gang på 16 år.

Det så mørkt ut

Tønseth kom inn på laget da Hans Christer Holund, noe overraskende, ble vraket. Tønseth hang lenge med sammen med en gruppe på fem lag, men gikk på en smell og måtte slippe kontakten på den siste kilometeren.

Martin Johnsrud Sundby gikk ut på en femteplass, 18 sekunder bak ledelsen.

Sterk tredjeetappe

Mange trodde Sundby skulle gå rett opp i russerene i tet, men det skjedde ikke. Han tapte sekunder hele veien og selv om Sundby mobiliserte mot slutten, gikk Simen Hegstad Krüger ut på den nest siste etappen 32,1 sekunder bak det russiske laget.





Men Krüger er i form, og det viste han tydelig!

Han gjennomførte en meget sterk etappe, og sendte ankermann Johannes Høsflot Klæbo ut på siste etappe, med en luke på kun 16 sekunder til russerene.

Avslutningen sikret gullet!

Siste etappen ble en duell mellom Norge og Russland, slik mange hadde ventet på forhånd.

Det som kanskje ikke var like forventet, var at 21-åringen fra Norge skulle stikke fra lenge før spurten. Klæbo klinte til før den mye omtalte "Klæbo-bakken"; med et par raske skøytetak i en utforbakke. Det var nok til å skape en luke og derfra så ankermannen fra Norge seg ikke tilbake.

Klæbo sikret seg en såpass stor luke ned til russiske Spitsov, at han til og med hadde tid til å plukke med seg et norsk flagg de siste hundre meterne.

Russland og Spitsov måtte ta til takke med sølvet, mens Frankrike tok bronsen 36,9 sekunder bak Norge. Sverige, som er regjerende OL-mester i stafett, ble nummer fem.

Didrik Tønseth gikk første etappe som sin første OL-distanse, og det ble ingen opptur. Ved veksling så det mørkt ut; da var han nesten 20 sekunder bak Kasakhstan i ledelsen.