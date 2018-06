Sør-Vest politidistrikt kobler inn Spesialenheten etter at to politibiler var nær ved å frontkollidere med en personbil på E39 ved Rennesøy i Rogaland nylig.

Hendelsen skjedde under øvelse like før en bakketopp. Øyenvitner NRK har snakket med mener liv kunne gått tapt.



Politiet sier de tar saken svært alvorlig, og har forståelse for at publikum reagerte.