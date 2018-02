I dag ble appen Entur lansert. Tilsammen 3000 rutetabeller er samlet, og det er første gang tidtabellene til buss, tog, trikk, t-bane og ferge på et sted.



Målet er at flere skal reise kollektivt.



– Vi håper at dette skal senke terskelen og øke tilliten til kollektivtransporten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.