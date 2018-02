Kommunelege: Ingen grunn til bekymring

- Lokalbefolkningen i Nordkapp trenger ikke være bekymret for streptokokker.

Det sier kommuneoverlege Erik Langfeld til NRK etter at et ektepar i 40-årene be funnet døde i går. Paret fikk antibiotika mot streptokokker, men foreløpig er det usikkert om sykdommen har noe med de uvanlige dødsfallene å gjøre.



Langfeld sier det er svært uvanlig å dø av denne typen infeksjon. En endelig obduksjonsrapport er ventet om flere måneder.