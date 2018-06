Kommunene mangler kunnskap om krisesentrene

– Kommunene har veldig mange oppgaver og de har ikke prioritert vold mot kvinner og barn, dessverre.

Smaadahl sier enkelte kommuner har klart dette bra, men at alt for mange kommuner ikke har prioritert dette godt nok.

– Vi må få til mer samarbeid, helhetlig tiltakskjede og få gode budsjettrammer. Jeg mener staten bør gå inn med mye mer frie midler, eller se på finansieringen igjen og se om det var riktig i 2011 og gi kommunene alt det ansvaret de har nå, sier Smaadahl.

Tall fra Krisesentersekretariatet viser at det i dag bor like mange kvinner og barn på norske mottak som for 20 år siden.

Det er kommunene som har ansvaret for krisesentrene og med det sikre at kvinner og barn har et sted å gå til hvis de blir utsatt for vold.



Smaadahl mener det må skapes et bedre samarbeid på tvers av etatene i kommunene, som skole, NAV, helsepersonell og politi.

Og Inger-Lise Larsen, som er leder ved Oslo Krisesenter sier kunnskapsmangelen er en belastning for dem.