Hamar kommune taper 20 millioner kroner etter regjeringens endring av tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere.

Helsedirektoratet har endret på vilkårene for utbetalinger i 2018 som gjør at flere kommuner taper flere millioner kroner ifølge Klassekampen.



Regjeringen erkjenner at de har økt kommunenes andel, men sier de siden 2013 har styrket ordningen med 3,3 milliarder kroner.