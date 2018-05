Kommuner kvitter seg med boplikt

- En omdiskutert ordning

- Det har vært omdiskutert i hvor stor grad boplikt på boligeiendom har virket, sier seniorforsker ved Institutt for rural- og regionforskning, Ruralis, Reidar Almås.

Målet med forskriften var å hindre at vanlige bolighus ble omgjort til fritidseiendommer. Brudd på boplikten kan føre til at eiendommen blir tvangssolgt.

- Det kan jo være at en del kommuner ser at boplikten ikke virker, eller at problemet med at vanlige bolighus brukt som fritidsboliger er mindre enn det har vært tidligere, sier Almås.

- Mange gråsoner

En av kommunene som avviklet boplikt for boligeiendommer i fjor er Namsskogan i Trøndelag.

- Det var i all hovedsak fordi vi havnet i flere gråsoner. Det kom mange fritakssøknader som var reelle og som vi imøtekom. Til slutt ble det så vanskelig å praktisere forskriften at vi opphevet boplikten, sier ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo, til P4 Nyhetene.

Namsskogan er, som mange andre av kommunene som har fjernet boplikten, en stor fritidsboligkommune.

- Men det var en god del fritidsboliger inne i vanlige boligfelt, der fastboende opplevde at husene sto tomme deler av året. Det påvirker bolysten. Etter at kommunen innførte boplikt ble en del av disse husene solgt som helårsboliger. Men mange av disse var det ikke praktisk mulig å bruke som helårsbolig eller så var dette boliger som familie hadde arvet og som de følte de med boplikten ble tvunget til å selge, forklarer ordføreren.

- Koster mer enn det smaker

- Det er ofte et styr for kommunene å håndheve boplikten, sier Almås i Ruralis.

Han sier at for enkelte kommuner kan de administrative kostnadene gjøre at boplikten kan koste mer enn det smaker.

- Det må jo etterprøves og kontrolleres at folk etterlevere boplikten, sier Almås.

Forskeren tror også at signaler fra regjeringen spiller inn når kommuner vurderer om de skal fortsette med boplikt.

- Særlig i 2013 og 2014 var det flere kommuner som avskaffet boplikten, så jeg vil tro at det faktum at høyresiden har tatt over kommunalpolitikken har påvirket i stor grad, sier Almås.

1. januar 2013 hadde 65 kommuner fortsatt boplikt, 16 flere enn i januar i år.

Antall kommuner med boplikt i landets fylker per 1.1.2018