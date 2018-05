Kommunetopp sjekkes etter avsløring

Oslo kommunes kontrollutvalg vil nå ha en redegjørelse etter at avdelingsdirektør Gunnar Wedde i kommunen spilte poker på en ulovlig klubb i Oslo flere ganger.

Det skriver Aftenposten.



Wedde er kommunes frontfigur mot svart arbeid, og i sin jobb som direktør for konserninnkjøp kan Wedde utestenge selskaper som driver med arbeidslivskriminalitet.



Nå vil utvalget ha informasjon om hans pokeraktiviteter.



Wedde har tidligere sagt at han forstår at dette er veldig uheldig.