Det er 10 000 mer enn for to år siden, viser en undersøkelse DNB har gjennomført.



Foreldre sier de i snitt skal gi gaver for 13 000 kroner, mens besteforeldre vil gi for 7500.



Forbrukerøkonom Silje Sandmæl, mener det har blitt for mye fokus på beløpet. Hun oppfordrer foreldre til å snakke med konfirmanten om hva de bør gjøre med pengene.