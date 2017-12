Spanias kong Felipe brukte sin juletale til å be katalanske politikere unngå konfrontasjon og vise tilbakeholdenhet i spørsmålet om uavhengighet.

Talen ble holdt fire dager etter at separatistpartier vant flertall i regionvalget.



Sist gang kongen talte på TV var i oktober, to dager etter at den katalanske regjeringen brøt med en rettslig forføyning og avholdt en folkeavstemning om uavhengighet.