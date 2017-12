Kongen sier til VG at han gjør stort sett det han vil gjøre, og at det å være pensjonist ikke ligger for han.



Kong Harald vant hedersprisen Årets navn i VG. Kongen tror selv han vant fordi han har blitt 80 år. Prispengene på 50.000 kroner går til Kirkens Bymisjons juleaksjon.