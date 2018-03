Konkursboom i varehandel og bygg og anlegg

Bare i løpet av årets to første måneder har 254 bedrifter i bygg og anleggsbransjen gått konkurs.

Det er en oppgang på 24 prosent fra samme periode i fjor, skriver Finansavisen.



Totalt var antall norske konkurser i januar og februar 13 prosent høyere enn de to første månedene i fjor og også varehandelen har fått merke dette kraftig.



Grunnen til det er at varehandlene på nett stiger for hvert kvartal som går.