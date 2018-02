Kontantstøtten har kostet 50 mrd

Det viser tall fra regjeringen.



Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland understreker at kontantstøtteordningen har bidratt til at behovet for barnehageplasser har vært mindre enn det ellers ville vært, melder NTB.



Om ordningen avvikles vil det bli bruk for rundt 4400 flere barnehageplasser, noe som vil koste 980 millioner kroner i året.