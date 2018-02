Ved børsslutt i dag hadde Dow Jones-indeksen falt med over 1000 poeng, til sammen ned 4,2 prosent.



Dette er tredje gang på en uke at Dow Jones faller over 600 poeng.



Også de største børsene i Europa endte med røde tall i dag.



Aksjestrateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea sier til E24 at det vil være rufsete fremover, men de ikke tror dette er starten på en større nedtur.