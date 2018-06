En kvinne er fraktet til sykehus med røykskader etter den kraftige brannen i et hybelhus på Fjøsanger i Bergen i ettermiddag.

Det melder politiet. Skadeomfanget er ikke kjent.



Flere personer er også fraktet til legevakt for sjekk.



Boligen skal ha huset utenlandske arbeidere. Det er ikke meldt at noen er savnet.



Det skal ikke være fare for spredning til andre bygg.