Markedsverdien til Facebook har falt med med utrolige 463 milliarder kroner de to siste dagene i kjølvannet av lekkasjeavsløringen.

Nylig ble det kjent at et analyseselskap stjal opplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere og solgte det videre til Trump-kampanjen under presidentvalget.



Facebook har beklaget hendelsen, og hevder de ble lurt av selskapet.