En gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort av et utvalg banker, viser at misligholdte lån økte fra fra to til fire milliarder kroner fra 2016 til 2017.



Avisen skriver også at det i fjor var en vekst i forbrukslån- og kredittgjeld på 40 prosent.



Namsmenn flere steder i landet bekrefter at betalingsproblemene øker.