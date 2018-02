Kraftige reaksjoner etter pågripelse av kirkeasylanter

Det er nemlig full splid om bygget menigheten oppholder seg i kan kalles et kirkelokale.



Justisdepartementet har hatt som praksis at det vanligvis ikke er aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus for å hente utlendinger med makt.



Pastor Frank Håvik er krystallklar på at bygget er og har alltid vært et kirkebygg, melder NRK.