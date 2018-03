Krav om norskferdigheter for barnehageansatte

SPRÅKOPPLÆRING STARTER TIDLIG: Nå kan det bli innført et krav om norskferdigeter for å få jobbe i barnehage. Foto: Shutterstock

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner regner med flertall for forslaget, og understreker at dette er til barnas beste.



– Det er for å sikre at de ansatte kan være gode rollemodeller for barna våre, men også for at de skal kunne gi enkle beskjeder til foreldre om hvordan barnehagedagen har vært, sier Sanner.







Viktig for integreringen

God språkopplæring i barnehagen er viktig, men det er per i dag store forskjeller på hvor godt de ulike barnehagene utfører denne oppgaven.





Ifølge en undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet opplever en av tre barnehagestyrere at ansatte med minioritetsbakgrunn ikke kan nok norsk til å kunne snakke med foreldre, barn og kolleger.





Sånn kan vi ikke ha det, mener Sanner.





Skal sikre overgangen til skolen

Kravet skal etter planen gjelde fra 1. august i år, og gjelde alle som søker seg til jobber i barnehagen. Prøven som må bestås med gode karakterer, tester både skriftlig og muntlig fremstilling, lese- og lytteforsåelse i tillegg til muntlig kommunikasjon.





– Kravet vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men det er vesentlig at barnehageeiere nå legger til rette for at ansatte som mangler språkkometanse får mulighet til å skaffe seg dette, understreker Sanner.





Statsråden legger til at han har tro på at det lovpålagte kravet vil sikre barna bedre oppfølging, og samtidig bidra til en bedre overgang til skolen.





Utdanningsforbundet sier ja

– God språkopplæring er vesentlig for alt barna lærer i barnehagen, sier sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Ingvild Aga.





De er positive til forslaget, og Aga nevner både lek og realasjoner som eksempler på situasjoner der barna må kunne kommuniserer med hverandre.





Samtidig mener Utdanningsforbundet at det må mer til enn bedre norskkunnskaper hos de ansatte.





– Det viktigste tiltaket for å bedre språkopplæringen i barnehagen er å ansette flere, slik at de som jobber med barna opplever at de har best mulige forutsetninger for å gjøre jobben sin.

– Særlig for de barna som kommer fra hjem hvor det snakkes andre språk enn norsk, er det essensielt at de lærer grundig norsk i barnehagen, sier statsråden.