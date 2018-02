Kreft passerer hjerte- og karsykdommer, ifølge tall fra Dødsårsaksregisteret, som blir presentert i morgen, skriver Dagbladet.



Hjertespesialist Steinar Madsen sier til avisen at det er en sensasjonell nyhet for folkehelsen at vi har gått fra å være et høyrisikoland for hjerte- og karsykdommer til lavrisikoland.