Kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende behandling

Det viser en ny doktorgradsstudie fra Kreftregisteret.



Det skjer til tross for at kapasiteten ved strålesentrene er bygget ut de siste årene, og at behandlingen er godt dokumentert, melder NRK.



Studien viser at det er de unge med høy inntekt som oftest får tilbud om behandlingen.



Det anslås at over 800 pasienter som ville hatt godt nytte av behandlingen, ikke får den.