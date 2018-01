Krekar-rettssak onsdag

Justisminister Per-Willy Amundsen lover å sende mulla Krekar ut av Norge dersom Krekar blir dømt for terrorplanlegging i Italia.

Amundsen sier til Nettavisen at blir Krekar dømt i Italia, skal han sone der.



Den italienske terrorsaken mot Krekar og fem andre personer starter onsdag.



Saken skulle startet i mars i 2017, men har blitt utsatt flere ganger. Krekar er tiltalt for å lede et IS-tilknyttet terrornettverk.



Han nekter straffskyld.