Krever 150 millioner fra Stormy Daniels

Daniels hevder å ha hatt en affære med Trump sommeren 2006.



Cohen har tidligere bekreftet at han betalte over en million kroner av egen lomme til Daniels under valgkampen i bytte mot at hun signerte taushetserklæringen.



Advokaten hennes hevder hun er blitt truet med vold for å holde munn om den angivelige affæren.