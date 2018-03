Partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng vil ha en regel på at det må være 50 prosent kvinner på nominasjonslistene i lokalpolitikken.

Menn dominerer nemlig lokalpolitikken. Blant annet er tre av fire ordførere her til lands menn.



Stenseng sier til ANB at kvinners deltakelse i politikken er avgjørende for hvilke løsninger vi ender opp med.