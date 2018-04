Senterpartiet krever at Acer-saken må behandles på nytt om Island legger ned veto mot energisamarbeidet i EU.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har kalt det direkte uansvarlig at Stortinget har gått inn for å å bli en del av Acer som blant annet kan føre til flere kabler til utlandet og høyere strømpriser.



Til Klassekampen sier Vedum at regjeringen må komme med en ny stortingspropisjon om Island sier nei.