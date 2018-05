Ordøferer i Voss, Hans Erik Ringkjøb vil ha mer støtte fra staten for å forberede seg på flommer.

Odføreren sier til Klassempen at det koster minst en milliard kroner å forebygge en storflom, og viser til at hele sentrum vil ligge under vann.



I år er det satt av 330 millioner kroner til flomforebygging og det er NVE har nå varsel om flomfare på flere deler av Østlandet.