Krever CO2-stempel på regjeringsplattform

Flere industri- og miljøorganisasjoner ber Regjeringen om at fangst og lagring av CO2 blir et satsingsområde i den nye regjeringsplattformen.

Norsk Industri, Norsk olje og gass, Bellona og Zero er skuffet over innsparinger i det siste statsbudsjettet, og de ber nå om at stor satsing på lagring av karbondioksid opprettholdes flere steder, skriver Dagens Næringsliv.



Dette er blant kravene Venstres innflytelse vil bli målt på hvis de går inn i regjering.