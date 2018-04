SV krever nå at alle norske sykehus skal ha fast ansatte vikarer.

SVs Nicholas Wilkinson mener en vikarpool ved sykehusene med fast ansatte både vil gi bedre kvalitet på tjenestene og bedre liv for de som jobber der. Og det vil fjerne mye av behovet for ekstrahjelper.



Wilkinson sier til Dagsavisen at vi har mangel på folk til å ta vare på våre syke, samtidig som folk ikke får full stilling.