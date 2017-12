Dagsavisen skrev i går om en rapport fra Kommunerevisjonen, som viser at brukerne av hjemmesykepleie i Oslo i gjennomsnitt får besøk av 15 forskjellige ansatte hver måned.



Leder i forbundet, Eli Gunhild By, sier til avisen i dag at det er for lav bemanning, og for få heltidsstillinger.