Krever gjennomgang av lønnsavtaler

VG har omtalt hvordan toppledelsen i norske helseforetak har millionlønninger, flere tilleggsgoder og lukrative etterlønssavtaler.



- Det er alvorlig, sier helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson.

Helseminister Bent Høiesier til VG at mange av avtalene ble inngått da Ap, SV og Sp styrte sykehusene, og viser til at han ba helseforetakene følge statens retningslinjer for offentlige ansatte allerede i 2015.