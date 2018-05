Stiftelsen Rettferd for taperne krever en offentlig, uavhengig gransking for å finne ut om det har skjedd overgrep på Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns skoler.

Det skriver Vårt Land.



Kirkesamfunnet sendte forrige uke et brev til 2.300 tidligere elever og beklaget at barn var mobbet av lærere og påført traumer i kirker og på skoler.



De er forberedt på at det kan komme søksmål fra tidligere elever.